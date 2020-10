Met de hakken over de Lommelse sloot Luc Dujourie

11 oktober 2020

20u26 1 Lommel Bloed, zweet en tranen, maar opdracht volbracht voor Lommel SK dat de maat nam van de tweedenationalers van KVV Zelzate. Domineerden de Limburgers doorlopend, de Antwerpse bezoekers mochten lange tijd dromen van een stunt. Het vonnis zou echter in de slotfase volgen.

“Die bekerwedstrijd komt net op tijd…”, aldus een niet onbegrijpelijke uitspraak die we vooraf in de Lommelse wandelgangen mochten noteren. Groen-wit was na een pijnlijke nul op zes nog altijd zoekende en een vlotte kwalificatie tegen een bescheiden tegenstander ware een broodnodige opkikker. Helaas voor de Limburgers, vlotjes zou het er allerminst aan toe gaan. Leek SK goed op weg na een treffer van Moreno, halfweg stonden de bordjes gelijk na een rake kopbal van Vandenhende.

Zuurstof

Trainer Manning zocht aanvallende zuurstof met de inbreng halfweg van Aabbou maar trage balcirculatie en schaarse inspiratie zouden andermaal tot een efficiënte, bezoekende tegenstoot leiden. Een glijpartij van Neven zette Broeckaert (afgeweken schot via Wuytens en de paal) enkele minuten lang op weg naar een kleine sensatie (1-2), bij de thuisploeg staken de zenuwen de kop op maar een strafschop (overtreding Martens op Ugalde) deed Lommel al snel herademen. Hendrickx deed zoals steeds zijn plicht vanaf de stip en de lokale helden moesten niet lang wachten op de bevrijdende, derde treffer. Doelman De Vleesschauwer pareerde nog een kopbal van Neven maar Brebels was er als de kippen bij om de rebound tegen de touwen te prikken. Lommel SK op maandag in de bekerpot? Inderdaad, maar niet voordat bezoeker Vandenhende op de valreep een huizenhoge kans verzuimde en er voor zorgde dat de kleumende toeschouwers zich richting beeldscherm en Rode Duivels mochten haasten. “Opdracht volbracht, maar daar is alles mee gezegd…”, om maar te zeggen dat Robin Henkens achteraf niet echt liep te glunderen. “Ik zag dezelfde gebreken als de voorbije weken: te trage balcirculatie, te weinig geloof en druk? We weten hoe veel talent er in onze groep rond loopt maar men moet nu beseffen dat het niet om een leuke dribbel of een fantasietje gaat. Het gaat nu om de knikkers en dus moet het nu snel anders en beter…” Bijvoorbeeld nu zaterdag al want dan komt titelfavoriet Westerlo over de Lommelse vloer.

Lommel SK: De Busser, Hendrickx, Neven, Wuytens, Troonbeeckx (69’ Verschueren), Vandersmissen, Brebels, Henkens, Kadiri (60’ Ugalde), Moreno, Zaroury (46’ Aabbou).

KVV Zelzate: De Vleesschauwer, Cools-Ceuppens, Grootaert, Lanckman, Martens, Annor (88’ Mertens), Van Buyten, Van Cauwenbergh (83’ Van Wesemael), Vandenhende, Broeckaert (84’ Bokungu), Antwi.

Doelpunten: 25’ Moreno (1-0), 40’ Vandenhende (1-1), 62’ Broeckaert (1-2), 68’ Hendrickx (2-2 strafschop), 75’ Brebels (3-2).

Gele kaarten: Annor, Van Cauwenbergh, Brebels.

Scheidsrechter: Vandevenne.