Meerhoutenaar (41) valt vrouwen lastig in winkel en op de bus BVDH

03 juni 2019

11u11 0

Een 41-jarige man uit Meerhout riskeert een celstraf van dertig maanden en een ontzetting uit de rechten nadat hij op twee verschillende data in oktober vrouwen lastigviel. Een eerste keer in juni sprak hij een vrouw aan in een supermarkt in Lommel die rekken aan het vullen was. Hij zocht zogezegd maandverband voor zijn vrouw en greep daarom het slachtoffer bij de schaamstreek. Hij legde uit dat “het voor hier is”. Vervolgens vlucht hij weg, maar door nog iets te betalen aan de kassa, kon men zijn identiteit achterhalen. In oktober zette de man zich naast een vrouw op de bus, terwijl er nog veel plaats was. Hij begon schunnige opmerkingen te maken en te vertellen over de lengte van zijn geslachtsorgaan. Het slachtoffer was niet gediend met dit gedrag en liet zich ophalen door haar vader. Beklaagde kan naar eigen zeggen niet alles even helder herinneren. Op 17 juni wordt de zaak voortgezet.