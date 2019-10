Meer dan 1.000 Lommelaren doen mee aan zesde Stadspuzzel BVDH

09 oktober 2019

10u23 0 Lommel Aanstaande zondag 13 oktober spelen meer dan 1.000 Lommelaren de zesde editie van de Lommelse Stadspuzzel. Met bijna 80 deelnemende ploegen is het event weer een beetje gegroeid. “En eigenlijk doen er nog veel meer mensen mee, want de Stadspuzzel is een gemeenschapsgebeuren waar heel veel mensen bij betrokken zijn en worden”, vertelt schepen van Evenementen Peter Vanderkrieken (CD&V).

“We garanderen de deelnemers een dag boordevol uitdagingen, leuke weetjes, humor en een tikje avontuur”, zegt Vanderkrieken. “Ze ontdekken onze mooie stad die dag op een heel andere manier. Alle vragen en opdrachten zijn op één of andere manier gelinkt aan Lommel of Lommelaren. De Stadspuzzel is een echte traditie met een heel constant deelnemersveld en elk jaar weer een heel aantal nieuwe enthousiastelingen.”

Van 9 tot 20 uur

Ploegen die deelnemen krijgen een kleurrijk en uniek quizboekje en een héle dag de tijd om thuis of op locatie op zoek te gaan naar zoveel mogelijke goede antwoorden. De dag start om 9 uur met een opdracht om het puzzelboekje te bemachtigen. De dag eindigt tussen 18 en 20 uur in Bar-a-Bas. Daar moeten de ploegen hun antwoordenbladen inleveren.

Inschrijven kan nog tot en met vrijdag 11 oktober via de website https://stadspuzzel.lommel.be