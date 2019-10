Medard Verstraeten krijgt Gouden Erepenning BVDH

23 oktober 2019

10u02 0 Lommel Afgelopen vrijdag kreeg Medard Verstraeten van de stad Lommel de Gouden Erepenning. Deze wordt elk jaar toegekend aan een persoon of een instelling die zich langdurig en aanwijsbaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de geestelijke en materiële ontplooiing of voor de welvaart of het welzijn van de Lommelse gemeenschap.

Medard is één van de drijvende krachten achter de wijk Kattenbos. Hij staat altijd paraat om te helpen en nieuwe initiatieven te ondersteunen. Zo heeft hij een rol binnen de KWB en de De Plezanten Hof, maar ook als vaste waarde in de schoolraad van de stedelijke basisscholen. Hij zette in het verleden volledig belangeloos zijn schouders onder belangrijke evenementen die Lommel mee op de kaart zetten, zoals Levensloop, Wijk in de Kijker en de Molenfeesten. Met zijn aanstekelijke enthousiasme slaagt hij er telkens opnieuw in om heel wat Lommelaren te motiveren om de kar te helpen trekken.

Nationaal KWB-voorzitter Wim Verlinde en burgemeester Bob Nijs (CD&V) kwamen bij de uitreiking aan het woord, de muzikale omlijsting werd verzorgd door het trio Shoosh.