Lommelse zwaait met luchtdrukpistool in politiekantoor BVDH

02 oktober 2019

18u07 3

Een Lommelse vrouw van 24 jaar riskeert een veroordeling omdat ze deze zomer op 21 augustus met een luchtdrukpistool rondzwaaide in het politiekantoor van Lommel. Ze richtte zelfs op de agente die aan het loket achter het glas zat en niet meteen doorhad dat het om een neppistool ging. Nadat de noodprocedure werd gestart, kon de vrouw al snel overmeesterd worden. Ze verklaarde dat ze het allemaal niet meer zag zitten. De betichte verblijft momenteel in een psychiatrische instelling en kwam zich niet in persoon verdedigen. Haar advocaat Peter Donné vroeg de aanstelling van een deskundige zodat de situatie van zijn cliënte goed kan worden ingeschat. Binnen twee weken volgt een tussenvonnis.