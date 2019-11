Lommelse zamelt met uniek fotoproject 130 euro in voor Rode Neuzen BVDH

27 november 2019

14u58 0 Lommel De Lommelse Kathleen Woinin zamelde met haar fotoproject ‘Do not speak as loud as my heart’ 130 euro in voor Rode Neuzen Dag. Zij riep jongeren met moeilijkheden op om deze gevoelens op beeld te zetten. “In totaal heb ik zo vier verhalen kunnen uitwerken”, reageert ze tevreden.

Kathleen begon zelf met haar gevoelens op beeld te zetten na een traumatische ervaring. Met haar project kwam ze in contact met jongeren die sukkelden rond hun geaardheid, zelfverminking, verlies en eenzaamheid. Stuk voor stuk pakkende verhalen die Kathleen op eigen wijze in een beeld probeerde gieten. “Ondertussen kan ik als vrijwilliger voor Boven de Wolken mijn energie in een ander goed doel kwijt”, besluit de Lommelse.