Lommelse mayonaise moet nog pakken Luc Dujourie

09 september 2020

20u45 0 Lommel Lommel SK maakt zich op voor de thuiswedstrijd tegen Lierse-Kempenzonen. Meer nog dan naar de komst van de geel-zwarten en nogal wat ex-Lommelse vrienden kijkt Glenn Neven uit naar een volgende tussenstap in de bouw van het nieuwe Lommel. Recept en ingrediënten zijn dan wel voorhanden, de Lommelse mayonaise moet nog ‘pakken”.

“Als gevolg van de torenhoge verwachtingen hadden velen op meer gehoopt dat die één op zes. We behoren nu tot de grote City-groep, er waren natuurlijk al die mooie transfers en men dacht dat we er dus vlotjes tegenaan zouden gaan. Ook voor mij had het meer en beter mogen zijn maar eigenlijk moet je realistisch zijn en stellen dat we bij voorbaat wisten dat we er nog niet klaar voor waren. Eerst was er die late overname van de club, vervolgens het Cornona-verhaal en tenslotte nog al die nieuwe jongens die om allerlei redenen en belemmeringen laattijdig hun opwachting maakten. Om intussen vast te stellen dat we in een totaal ander concept dan voorheen zouden spelen en dat oefenwedstrijden om ‘gezondheidsredenen uit den boze waren.”

Kortom, die nieuwe ploeg had meer dan ooit nood aan een uitgebreide voorbereiding en een pak oefenpotjes.

“Zoiets ja. De voorbije jaren was het als underdog knokken voor elk punt, we stonden meestal flink onder druk en speelden vanuit een sterke organisatie. Met het City-verhaal belandden we ook in een ander spelconcept, een tactiek waarbij we een stuk hoger en aanvallender zouden spelen. Resultaat van die hoge druk is dat we enerzijds al heel wat kansen bij elkaar speelden maar anderzijds defensief veel kwetsbaarder waren dan voorheen. We hebben echt wel keihard gewerkt aan die nieuwe aanpak maar zoals in elke sport heb je nood aan matchritme. Tot zo ver is het ook voor ons wat zoeken en afwachten tot de puzzel in mekaar valt. Dat wil zeggen dat we in echte wedstrijden op zoek gaan naar een soort referentiematch waarin alles klikt.”

Zelfs een ervaren krijger als jij was de voorbije weken wel eens aan het ‘zwemmen’.

“Klopt. Ik moet meer meters belopen dan ooit en ga zelfs richting middenlijn om mee druk te zetten. Gevolg is wel dat er ruimte komt achter mijn rug en we daar de dekking van elkaar moeten overnemen. Het betekent ook dat we onder druk staan om zeker geen foutjes te maken als we wat verder van onze verdediging lopen. We waren bijvoorbeeld tegen Seraing erg kwetsbaar bij een snelle omschakeling maar afgelopen weekend liep dat al veel beter. “Stick tot he plan!”, laat je niet afleiden van ons plan drukt de trainer ons echter op het hart en zo is het ook. Dit zijn boeiende dagen, iedereen is ‘mee’ en doet er alles aan om zijn taken zo perfect mogelijk uit te voeren. Die zijn dan wel ietwat anders dan wat we gewoon waren maar met dit soort overtuiging en overgave zie ik het altijd goed komen. Ik zou zeggen, geef ons een beetje tijd.”

Op naar een leuk potje -met publiek!- en het weerzien met oude makkers Bitsindou, Santermans, Vermeiren, Cauwenberg, en natuurlijk Van Imschoot?

“Haja, leuk om die gasten terug te zien. Met die vier op zes deden zij het de voorbije weken prima. Ik zag een beetje het Lommel van de voorbije jaren met niet al te veel balbezit maar een snelle omschakeling. Daar mogen we ons dus vrijdag aan verwachten. Dat er weer publiek in de tribunes zit? Eindelijk! Omdat je geheel bent verdiept in zo’n wedstrijd viel het me nog mee maar eerlijk gezegd heb ik die trouwe supporters danig gemist. Blij dat we weer op die twaalfde man kunnen rekenen. En de Lierse vrienden aan de overkant? Ik wens hen succes toe voor het onverwachte avontuur in 1B. Dat wil zeggen, na vrijdag kwart voor tien…”

Lommel SK - Lierse Kempenzonen, op vrijdag 11 september, aftrap 20 uur. Deze wedstrijd op speeldag drie is meteen de eerste in ons profvoetbal waarvoor (een beperkt) publiek wederom toegang krijgt tot het stadion. In Lommel konden uitsluitend abbonnementshouders aanspraak maken op een ticket.