Lommelse kuisvrouw steelt bij klanten Birger Vandael

24 februari 2020

Een 24-jarige Lommelse is veroordeeld tot vijftien maanden cel voor de diefstal van vijf iPhones, drie Nintendo’s, een zonnebril, twee cosmeticaproducten, twee flesjes parfum en een aantal juwelen. De vrouw sloeg toe in twee beurten: een eerste keer op 2 februari 2017 in Hechtel-Eksel en een tweede keer op 12 oktober 2017 in Beringen. Opvallend: ze was actief als poetsvrouw bij de slachtoffers. Het bleek geen sinecure om de vrouw te verhoren, aangezien ze leugenachtige verklaringen aflegde en de diefstallen aanvankelijk slechts deels toegeeft. Aan één van de slachtoffers moet ze een schadevergoeding van 6.800 euro.