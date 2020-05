Lommelse kat Prince verliest staart: “Volgens ons is er een dierenbeul actief” Birger Vandael

21 mei 2020

12u55 0 Lommel De Lommelse Julie Joris waarschuwt haar stadsgenoten die een kat als huisdier hebben. Twee dagen geleden kwam haar kat Prince zwaar gehavend terug thuis. Zijn staart bleek enkel nog met de huid aan het lijfje te bengelen en moest worden geamputeerd. “Dit moet door een persoon gedaan zijn, volgens ons is er een dierenbeul actief!”, stelt ze duidelijk.

Julie is momenteel ook haar kat Koffie kwijt en in de buurt zijn er wel meer katten die niet meer thuis komen. Vreemd, want de katten zijn gesteriliseerd en gechipt. Dat sterkt het vermoeden dat er iemand in de buurt het gemunt heeft op katten. “Onze dierenarts is hier ook van overtuigd en noteerde dit ook zo voor de politie”, vertelt Julie.

Gevaar

Inmiddels gaat het wel weer beter met Prince. “Hij heeft heel veel geluk gehad om hier levend uit te komen. Uiteraard heeft hij nog veel pijn en zal het lang duren voor hij dit verwerkt heeft. De dader loopt echter nog steeds rond en zal wellicht meer slachtoffers maken! Wie zo’n staart met zoveel kracht kan uitrukken, is een gevaarlijk persoon.”