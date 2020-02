Lommelse karate-ster, Zutendaalse met onverwachte heesheid en Lanklaarse met Nederlandse roots in The Voice Kids Birger Vandael

27 februari 2020

12u53 0 Lommel Drie Limburgse meisjes zijn vrijdagavond te bewonderen in een nieuwe aflevering van The Voice Kids. De Lommelse Zita (14), de Zutendaalse Femke (13) en de Lanklaarse Leslie (14) hebben elk hun eigen verhaal en zullen proberen in deze Blind Auditions een plekje te veroveren in het team van Gers, Laura, Sean of K3.

Met bijna een miljoen kijkers en 45% marktaandeel is het een understatement om te stellen dat heel wat Vlamingen zeer benieuwd zijn naar de jongste zangtalenten in Vlaanderen. Bij de twaalf deelnemers van deze week zitten drie Limburgse sterretjes. De 14-jarige Zita Fontana uit Lommel is één van hen. Zij heeft niet alleen aanleg om te zingen, maar is ook een groot talent in karate. Op het WK in Italië streek ze maar liefst vier medailles op, waaronder één gouden. Vorig jaar was ze onder meer te bewonderen op de School’s Out-fuif in Lommel. Met ‘Jealous’ van Labrinth probeert ze de jury te overtuigen.

Verrassing op school

De dertienjarige Femke Schaepkens uit Zutendaal wordt dan weer verrast op haar eigen school met een bezoekje van An Lemmens en het bijhorende ticket voor deze Blind Auditions. Net voor haar verschijning op het podium, wordt ze echter geconfronteerd met onverwachte heesheid. Haar keuze gaat naar ‘When I Look At You’ van de popzangers Miley Cyrus.

Nederlandse roots

En dan is er nog de veertienjarige Leslie Candice Ijbema uit Lanklaar, het dorpje bij Dilsen-Stokkem dat bekend werd door tv-serie Beau Séjour. Zij kiest voor de klassieker ‘Yesterday’ van The Beatles. “Omdat dat de muziek is waarin ik ben opgegroeid”, geeft ze toe. Haar Nederlandse roots kunnen wel eens als een troef worden uitgespeeld, want met Gers Pardoel en Klaasje van K3 is er ook in de jury wel een vleugje ‘Hollandaise’ vertegenwoordigd.

Vanaf 20.40 uur kan u bij VTM terecht voor de prestaties van de Limburgse meisjes.