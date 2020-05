Lommelse handelaars presenteren aanbod in stoepkrijt: “Onze manier om iedereen welkom te heten!” Birger Vandael

10 mei 2020

11u47 0 Lommel De heropening van de winkels op maandag maakt de Lommelse handelaars enthousiast. In een originele dronevideo presenteren zij hun aanbod in stoepkrijt. De stad helpt haar handelaars met gratis vloerstickers en kleurrijke straatversiering. “Ik ben fier op zoveel creativiteit en ondernemerschap”, vertelt burgemeester Bob Nijs (CD&V).

In de filmpje wordt vanuit de lucht getoond hoe alle handelaars van de Kerkstraat tot de Singel hun aanbod tekenen op de stoep. “Dat is onze manier om iedereen opnieuw van harte welkom te heten in Lommel”, vertelt voorzitter van Bruisend Lommel Ivo Van Genechten.

Bij de campagne hoort ook een unieke actie. Hierbij maak je als klant één maand lang dagelijks de kans om de aankoopwaarde van een product terug te winnen. “Je ontvangt in de winkel een kaartje, waarop je jouw gegevens noteert. Hieraan hecht je jouw betaalbewijs, dat je vervolgens in een brievenbus aan Toerisme Lommel kan deponeren. Uit alle kandidaten trekken we elke dag één winnaar. Die kan tot 150 euro terugverdienen”, legt ondervoorzitter Kelly Vromans uit.

Kerkstraat verkeersvrij

Met de vloerstickers van de stad, die mensen op anderhalve meter van elkaar houden en de kleurrijke versiering helpt ook het gemeentebestuur de handelaars. “Bovendien maken we de Kerkstraat verkeersvrij. Zo kunnen klanten afstand houden en veilig aanschuiven. Je kan je auto kwijt in de betaalparkings: hier mag je vanaf 11 mei tijdelijk 2 uur gratis parkeren”, geeft de burgemeester mee.

Zowel de handelaarsvereniging als het stadsbestuur hopen dat iedereen snel de weg naar de Lommelse handelaars vindt. Met respect voor de richtlijnen uiteraard. “We delen een duidelijke ambitie: de gezondheid verzoenen met de heropleving van de lokale economie”, zo besluiten de voorzitter en de burgemeester in koor.