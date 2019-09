Lommelse ex-schepen moet voor rechtbank verschijnen na reeks plofkraken MMM

13 september 2019

17u33 0 Lommel Ex-schepen (sp.a) Anick Berghmans van Lommel zal zich voor de correctionele rechtbank in Tongeren moeten verantwoorden over mogelijke betrokkenheid bij een reeks plofkraken Dat besliste de raadkamer deze namiddag.

Zij en een viertal andere personen moesten vandaag voor de Hasseltse raadkamer verschijnen. Berghmans was persoonlijk aanwezig en wist na een half uurtje via een achteruitgang het gerechtshof in Hasselt ongezien te verlaten. De raadkamer doet vrijdagnamiddag uitspraak over de al of niet doorverwijzing van Berghmans naar de correctionele rechtbank.

In het dossier zitten drie verdachten in hechtenis. Het gaat onder meer om Nederlanders van Marokkaanse afkomst uit de regio van Rotterdam. Een man uit het Oost-Vlaamse Zele is ook een van de verdachten. Hij is voortvluchtig en heeft geen gekend adres. Hij zou Berghmans in het uitgaansleven hebben leren kennen. Na een plofkraak op 21 juni 2018 op een filiaal van bpost aan de Vreyshorring in Lommel werd het vluchtvoertuig achter het huis van Berghmans aangetroffen. Kort na die plofkraak werd Berghmans opgepakt en dezelfde dag na verhoor vrijgelaten. Ze heeft altijd haar betrokkenheid ontkend.

De verdachten zouden ook achter een tweede plofkraak zitten, namelijk die op een ING-kantoor in Kinrooi op 4 juni 2018.