Lommelse ex-schepen gaat voor vrijspraak in plofkraakzaak: “Verschrikkelijk waarin ik terecht gekomen ben” Birger Vandael

04 oktober 2019

14u05 3 Lommel Na ruim 15 maanden heeft de Lommelse ex-schepen Anick Berghmans (39) het stilzwijgen rond haar betrokkenheid bij de plofkraakzaak doorbroken. “Het is verschrikkelijk waarin ik terecht ben gekomen”, vertelde ze in tranen tegen de rechter. Haar advocaten vragen de vrijspraak.

Extreem nerveus ijsbeerde Berghmans voor de behandeling van haar zaak door de gangen van het gerechtsgebouw. Ooit was ze een vrolijke spring in’t veld die deelnam aan Big Brother en zong bij de Ketnetband, nu moest ze zich verdedigen tegen de door het openbaar ministerie gevorderde celstraf van vier jaar. Ze was niet aanwezig bij de plofkraken op 4 juni 2018 in Kinrooi en op 21 juni 2018 in Lommel. Wel werd de Audi van de verdachten vier dagen na die laatste plofkraak onder een zeil in haar schuur aangetroffen.

Toen Berghmans aan het woord kwam, vocht ze tegen de tranen. Wel gaf ze meteen toe dat ze destijds instemde met het plaatsen van een wagen bij haar in de schuur. De vraag kwam van de voortvluchtige P.H., die ze kende van de fitness en het uitgangsleven en die ze wel eens ‘Patje’ of ‘Stoere’ noemde. “Er werd me gezegd dat de papieren van de wagen niet in orde waren.”

Kinderfeestje

Volgens haar advocaten sliep Berghmans in de nacht van 21 juni toen er bij een plofkraak in Lommel bijna 238.000 euro buit werd gemaakt. “De schuur ligt ruim vijftig meter achter de woning en het is niet ondenkbeeldig dat de wagen er na de plofkraak terug werd geplaatst.” Later werd er een blauw zeil over de wagen gelegd. “Omdat ik dansles aan kinderen geef en een feestje ter afsluiting van het jaar plande”, stelde Berghmans. Op dat moment had de toenmalige schepen van Lommel naar eigen zeggen totaal geen vermoeden dat er iets loos was.

De relaties van Berghmans lieten bij het plaatsen van de wagen een briefje achter met instructies en een gsm. “Achteraf gezien is dat raar, ik heb dat toen gewoon weggestopt en heb er niets mee gedaan”, geeft ze aan. “Toen de politie ter plaatse kwam, werd het een rare toestand. Ik was zo’n situatie niet gewoon, voelde dat er iets mis was en spoelde de simkaart van mijn eigen gsm door. Dat deed ik om mezelf te beschermen en op aangeven van ‘Patje’, maar achteraf gezien had ik dat beter niet gedaan. Dan kon ik nu aantonen dat ik van niets op de hoogte was.”

Geen motief

Advocaat Peter Donné weerlegde netjes alle elementen tegen zijn cliënte. Misschien wel het opvallendste: Anick Berghmans had geen duidelijk motief om haar medewerking te bieden aan de plofkrakers. “Ze had geen financiële problemen en er is haar nooit concreet een vergoeding beloofd. Ik stel vast dat de daders heel koelbloedig gehandeld hebben.” Drie van de vier verdachten voor de plofkraken riskeren allemaal 12 jaar cel, hun advocaten gingen één voor één voor de vrijspraak. ‘Patje’, de man die ervoor gezorgd zou hebben dat Anick in de hele heisa is beland, riskeert zeventien jaar cel maar is spoorloos.

Rest de vraag waar nu de waarheid ligt: was Anick Berghmans “een belangrijk radertje in een professionele bende”, zoals de openbaar aanklager nogmaals herhaalde? Of wist ze niet wat er allemaal rond haar speelde, zoals haar verdediging vrijdagmiddag uitgebreid motiveerde? De rechtspraak doet de uitspraak op 18 oktober.

