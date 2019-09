Lommelse ex-schepen Anick Berghmans verlaat rechtbank in tranen: vier jaar cel gevraagd voor rol in plofkraak Birger Vandael

27 september 2019

10u50 40 Lommel De 39-jarige ex-schepen Anick Berghmans uit Lommel riskeert 4 jaar cel en een ontzetting uit de rechten voor 7 jaar voor haar mogelijke betrokkenheid bij de plofkraak op een bpost-kantoor in Lommel op 21 juni 2018. De vier daders van de plofkraak met een buit van bijna 238.000 euro, hadden hun Audi onder een zeil in de schuur aan haar woning gestald. Berghmans was na de strafvordering van het parket van haar melk en liep in tranen de zittingszaal uit.

Het dossier opende met het aantreffen van de bewuste Audi in de schuur ten huize Berghmans. Uit gps-gegevens bleek dat de wagen daar wel vaker te vinden was. Net voor de plofkraak vorig jaar in juni plaatsvond, deed men in de omgeving van de woning al een voorverkenning. De speurders kwamen op het spoor van de wagen en troffen deze opnieuw aan enkele dagen na de feiten. Berghmans werd op 26 juni samen met een vriend gearresteerd.

De onderzoekers vonden tijdens een huiszoeking een vuilniszak waarin 17.000 euro aan besmeurde biljetten zat. Opvallend: deze vuilzak werkte niet met een traditioneel koordje, wel met vier sluitklappen. Dit omdat er in een paar gemeenten een proefproject liep, waaronder in Lommel. De procureur acht het duidelijk dat het geld ook hier gesorteerd werd.

Uit onderzoek blijkt dat de inkt op de biljetten, de inkt op de zijspiegels van de wagen en de inkt aangetroffen in het bpost-kantoor van Lommel overeenkomt. Later wordt ook een plofkraak op een ING-kantoor in Kinrooi aan de feiten gelinkt. Deze vond plaats op 4 juni. Er werd toen ook een Audi gefotografeerd die sterke gelijkenissen vertoont met het gebruikte voertuig in Lommel.

Papiertje in handtas

Berghmans was zelf op de zitting aanwezig en schreeuwde haar onschuld uit. De procureur gelooft niet dat de vrouw gewoon lag te slapen en van niets wist. “In haar handtas werd zelfs een papiertje gevonden waarin werd verteld dat Berghmans een telefoon in haar brievenbus zou krijgen zodat men haar op de hoogte kon houden. Deze techniek wordt gebruikt bij rondtrekkende bendes.”

Ook het feit dat Berghmans haar simkaart in de wc had gegooid om niet in de problemen te komen met de politie en vervolgens haar iPhone resette, spreekt haar onschuld tegen.

Het foute pad

Berghmans lijkt eerder een rol als medeplichtige gespeeld te hebben. Vier andere beklaagden zouden verantwoordelijk zijn voor de plofkraak. Het gaat om een Nederlandse bende vol “draaideurcriminelen”, die ook in Nederland bekend staan voor gelijkaardige feiten. P.H. uit het Oost-Vlaamse Zele, een van de beklaagden, is voortvluchtig en staat internationaal geseind. Hij zou Berghmans gecontacteerd hebben met het verzoek de Audi bij haar te mogen stallen. Door verkeerde vrienden raakte de Lommelse ex-schepen, die volgens berichten al langer op het verkeerde pad zat, betrokken bij dit dossier.

Naast een celstraf van vier jaar riskeert Berghmans ook een ontzetting uit de rechten van zeven jaar. Ze was zichtbaar onder de indruk van deze vordering en liep met de tranen op haar wangen naar de uitgang van de zaal. P.H. riskeert 17 jaar cel. De drie andere beklaagden riskeren elk 12 jaar cel.

Het proces wordt vrijdagnamiddag 4 oktober voortgezet.