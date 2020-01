Lommelse deejay maakt volledig album met Deense wereldzangeres BVDH

15 januari 2020

Na een succesvolle eerste plaat zullen Lommelaar Frank Van Hout (bekend als DJ Frank Clarck) en de Deense Anne Marie Bush samen een volledig album opnemen. Dat gebeurt in de hoogtechnologische studio Maxxline. Bush werkte in het verleden al samen met Simple Minds en Britney Spears en geeft Van Hout de internationale uitstraling waar hij op hoopt. “Dat zorgt voor heel wat mooie aanvragen en boekingen. We focussen ons momenteel op de zogenaamde ‘deep house’, een genre dat erg populair is. Het publiek houdt duidelijk van de combinatie van haar schitterende stem met mijn muzikale touch", vertelt Frank. “De nummers ‘You belong to me’ en ‘Till I found you’ staan met zekerheid op de plaats. Momenteel werken we aan het de disco track ‘Alive’. Hopelijk hebben we het werk tegen de zomer klaar." Ook de website www.frankclarck.be zal binnenkort volledig klaar zijn.