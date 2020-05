Lommelse chocoladewinkel maakt terugkeer op nieuwe locatie: “Corona of niet, chocolade kan je niet uit het leven bannen!” Birger Vandael

26 mei 2020

11u46 0 Lommel Kempenaren Mil Boeckx (39) en Christoph Schelles (38) hadden veertien jaar lang de chocoladewinkel ‘Chocolat’ aan het Lommelse Michiel Jansplein. Vijf jaar geleden gaf het duo het horecagedeelte door aan de moeder van Christophe, maar het gemis bleek groter dan verwacht. Mil en Christoph kozen dus voor een terugkeer in de Kerkstraat in een nieuw pand. En de opstart vindt plaats op 26 mei, midden tijdens het corona-tijdperk.

Chocolat begon destijds als pralinewinkel met koffiebeleving en groeide uit tot ‘Chocolat’ met de bijhorende ‘Chocolat Lounge’. De winkel bleef altijd open, maar het horecagedeelte moest worden gesloten omwille van medische redenen. Nu is het tijd om het oorspronkelijk concept in een nieuw jasje te steken. “Op de vorige locatie hadden we niet de mogelijkheid om uit te breiden, vandaar de keuze voor een nieuw pand”, zo stelt Christoph. Bij Chocolat 2.0 kan je onder meer terecht voor ambachtelijke chocolade, pralines, koekjes, geschenkartikelen, decoratie en er is terug plaatsgemaakt voor de oorspronkelijke koffiebeleving.

Iconische poster

Ook de poster van de gelijknamige film met onder meer Johnny Depp keert terug in het nieuwe pand van Mil en Christoph. Al is de gedreven “Juliette Binoche” hier vervangen door Christoph. “Ze mogen dan wel verschillen van uiterlijk, de liefde voor chocolade en de gedrevenheid hebben ze zeker en vast gemeen”, lacht Mil. Terwijl Christoph zich vooral met de verkoop zal bezighouden, focust Mil zich op de beleving.

Gezellig terras

Voorlopig zal je in Chocolat enkel koffie kunnen afhalen. Het gezellige terras zal voorlopig dus niet in gebruik worden genomen. “We wachten nog op goed nieuws van de regering zodat we eveneens het Horeca gedeelte met ons gezellig terras kunnen openen”, zegt Mil. ”We zien de toekomst dan ook positief in en kijken vooruit, want chocolade kan je niet uit een mens zijn leven bannen.”

Corona of niet, Mil en Christoph zien de toekomst positief in. “Het is misschien niet eens zo erg dat we nog niet meteen aan 100% mogen openen. Op die manier kunnen we rustig terug herstarten. En we zijn er zeker van dat straks de hele beleving wel op volle toeren zal draaien. Nu al krijgen we op sociale media heel veel reacties, dus als het licht op groen staat, zal het volk de weg wel vinden.”

Nieuwsgierige blikken

De Lommelaren lijken in elk geval klaar voor de heropening. “Ze komen hier soms zelfs door de ramen piepen om te kijken of er al wat lekkers te vinden is. Ook als de deur openstaat voor leveringen, zien we de nieuwsgierige blikken in onze richting kijken.”

Openingsuren: Van dinsdag t.e.m. zaterdag 9.30 tot 18 uur, zondag van 10 tot 18 uur (afhankelijk van heropening horeca)