Lommelse al drie maanden op zoek naar naaktkat: “Ze is zelfs verschenen op tweedehandssite” Birger Vandael

07 januari 2020

13u01 25 Lommel De Lommelse Jennifer Janssen (26) is al bijna drie maanden op zoek naar haar naaktkat Thor. Haar zoektocht leek verloren moeite, tot Thor plots opdook op een tweedehandssite. Het zoekertje verdween heel snel, maar Jennifer is meer dan ooit overtuigd dat haar kat nog leeft.

Ongeveer anderhalf jaar geleden haalde Jennifer de kat in huis. Dankzij de stamboom is Thor ruim 1.000 euro waard, maar Jennifer wilde het diertje vooral een warme thuis bieden. Op 19 oktober verdween Thor na een feestje in het Lommelse. Er werd een massale zoektocht gestart, die helaas niets opleverde. Heel wat vrienden boden hun diensten aan, maar tot op vandaag blijft de naaktkat spoorloos.

Klacht bij politie

Het zoekertje op de tweedehandssite heeft nu voor nieuw geloof gezorgd bij Jennifer. “De man die Thor zag staan, kon helaas geen printscreen maken of de naam van de aanbieder onthouden, maar misschien kunnen anderen wel helpen”, vertelt ze. Inmiddels stapte ze ook naar politie Balen – Dessel – Mol om een klacht in te dienen. Wie tips heeft inzake de verdwijning van Thor, kan zich melden bij Jennifer via het nummer 011 48 52 20.