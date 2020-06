Lommels klimaatactieplan telt 121 maatregelen Birger Vandael

23 juni 2020

10u28 0 Lommel Het nieuwe klimaatactieplan van Lommel wordt deze week aan de gemeenteraad voorgelegd. “De ambitieuze doelstellingen zijn concreet vertaald in 121 maatregelen, verspreid over de verschillende domeinen,” zegt schepen van milieu en klimaat Joris Mertens (CD&V). “De focus ligt op een doorgedreven CO2-reductie en op het aanpakken van de effecten van de klimaatverandering.”

De stad Lommel ondertekende in 2017 samen met bijna alle Limburgse gemeenten het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030. “Het engagement verbonden aan deze ondertekening is een CO2-reductie van minstens 40% ten opzichte van 2011 en de veerkracht van de stad verhogen,” zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V). “Door in te zetten op deze ambitie wil Lommel verder uitgroeien tot een klimaatbestendige stad, waar het aangenaam is om te wonen en te leven.”

Nieuwe woonvormen

De opbouw van het opgemaakte klimaatactieplan is tweeledig. Enerzijds zet Lommel volop in op het beperken van klimaatverandering met maatregelen die duurzaam bouwen en verbouwen stimuleren. “Daarnaast zetten we verder in op het stimuleren en mogelijk maken van nieuwe woonvormen, denk aan kangoeroewonen, cohousing en zorgwonen in mobiele units”, gaat Mertens verder. “Woonprojecten met collectieve voorzieningen, zoals een fietsenstalling, speelruimtes en collectief groen, willen we maximaal promoten en mobipunten worden verder ingericht.”

De lokale productie van hernieuwbare energie - waarin Lommel nog altijd één van de koplopers is - wil de stad bevorderen en ondersteunen. “De ontwikkeling van warmtenetten en diepe geothermie wordt verder onderzocht,” vult de burgemeester aan.

Meer groen en minder beton

Daarnaast zet de stad in op klimaatadaptatie door maatregelen te nemen met betrekking tot duurzaam waterbeheer, vergroening binnen en buiten de kern en aanleg van “Kleine wildernissen”. “We willen meer groen en minder beton. We stimuleren biodiversiteit en zetten in op bebossing,” benadrukt Joris Mertens.

Voor de realisatie van al deze klimaatmaatregelen voorziet de stad in de periode 2020-2025 een budget van 6,5 miljoen euro. De totale uitstoot ligt voor de stad Lommel momenteel 11,9% lager dan in 2011.