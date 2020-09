Lommels feestje in blessuretijd Luc Dujourie

12 september 2020

11u15 0 Lommel Lommel SK pakte vrijdag zijn eerste driepunter van het nieuwe seizoen, maar het kostte bloed, zweet en (bijna) tranen om een hardnekkig Lierse-Kempenzonen naar af te sturen. Een strafschop in blessuretijd bepaalde over winst en verlies, de 800 gelukkigen die voor het eerst weer welkom waren beleefden een prangend bikkelduel uit de oude doos.

“Geen avondje voor hartlijders, ik kan het je verzekeren…”, de nagel op de kop vanwege een zichtbaar opgeluchte coach Liam Manning. Hoewel amper aan speeldag drie toe zat er na een povere één op zes dan ook al druk op de Lommelse ketel. Jawel, het nieuwe Lommel SK zit -bij gebrek aan een normale maar broodnodige voorbereiding- nog altijd in een bouwfase maar ook het mentale front wil wel eens een opkikker. Bijvoorbeeld dankzij een overwinning. Trainer Manning: “Halfweg zat ik eigenlijk met die tegendoelpunten in mijn maag. Lierse speelde zeer gedisciplineerd, loerde op de snelle omschakeling en toonde op die momenten dat het achterin niet altijd even goed stond bij ons. Mijn jongens knokten zich na rust weer helemaal in de match en toonden een voorbeeldige instelling. We hadden weer volop de controle over het gebeuren en in hun hoofd zou alleen een overwinning volstaan. Ja, we willen leuk voetballen maar vooral ook resultaten pakken. Zelfs toen we in de slotfase met tien man over bleven. De scheidsrechter? Bwa, misschien was ook hij wat gefrustreerd door al de voorafgaande hectiek. Finaal is dit een geweldig boost voor het vertrouwen, laat ons maar elke week zo winnen…”

Emotie

Het laatste woord was voor Jonathan Hendrickx. De Lommelse rechtsachter meldde zich in minuut 93 bij de strafschopstip en zorgde alsnog voor een geweldige ontlading. “Dat spelers en supporters langs de zijlijn een feestje bouwden? Niet echt ‘corona-proof’ maar voetbal is emotie. Heerlijk om dat nog eens mee te mogen maken…”

Nog dit, in de slotfase gooide de Lommel-trainer nog ene Christopher Kabongo in de strijd. Dat de pas 17 geworden Tsjech tussen de lijnen stond was op zich al een overwinning na een ingewikkeld administratief kluwen. De middenvelder deed het goed en is de voorbode voor nog meer transfers de volgende dagen.