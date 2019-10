Lommels carnavalsseizoen begint met Halloweentocht BVDH

23 oktober 2019

“Als we ons maar kunnen verkleden”, denken ze klaarblijkelijk bij Carnaval Lommel vzw. En dus start het nieuwe seizoen dit jaar op zaterdag 2 november met een Halloweentocht. Vanaf 18 uur kan je aan café Heuvelhof vertrekken voor de kindertocht, twee uur later is het aan de volwassenen. Het echte carnavalsseizoen van de vzw, die inmiddels aan haar 68ste jaargang bezig is, begint op maandag 11 november. Op ‘de elfde van de elfde’ is het vanaf 10.11 uur te doen in Zaal Harmonie. Het Overdrachtsbal volgt op vrijdag 22 november vanaf 20.11 uur in zaal Den Horst. De 68ste carnavalsstoet door Lommel centrum zal plaatsvinden op zondag 23 februari vanaf 14.11 uur.