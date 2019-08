Lommels bedrijf ‘Edibo’ bouwt nieuw kantoor in Fernelmont Birger Vandael

17u26 1 Lommel Het Lommelse bedrijf ‘Edibo’ gaat een nieuwe kantoor bouwen in Fernelmont in de provincie Namen. Het nieuwe pand zal een echte eyecatcher vormen langs de autosnelweg E42. Edibo mikt daarmee op termijn op een groei tot 30 medewerkers in haar Waalse tak.

Edibo is al meer dan 35 jaar actief als algemene aannemer, gespecialiseerd in industriebouw. Het heeft Vlaamse en Nederlandse klanten van De Panne tot Amsterdam. Er werken een honderdtal medewerkers voor het bedrijf, dat veertig bouwprojecten per jaar realiseert. De hoofdvestiging ligt in Lommel. Voor de klanten in Wallonië werd in 2011 Edibosud opgericht. Acht jaar en tien personeelsleden later staat Edibosud klaar voor de volgende stap in zijn verhaal: een eigen hoofdkantoor. Die uitbreiding kadert echter in een groter project, want met vier apart gebouwde units voorziet edibosud ook in verhuurbare bedrijfsruimte. Het bedrijf wil daarmee actief meewerken aan de uitbouw van het nieuwe bedrijventerrein in de regio.

Dit najaar afgerond

De keuze voor Fernelmont werd gemaakt omwille van de visibiliteit aan de E42 en de vlotte aansluiting met andere autosnelwegen. Het nieuwe pand wordt van bij de start gebouwd met het oog op latere uitbreiding. Behalve een eigen bedrijfsgebouw bouwt Edibosud in één beweging nog vier units die bestemd zullen worden voor verhuur. Bovenop de eigen groei wordt daarmee nogmaals ruimte voor twintig extra jobs beoogd. Naar verwachting zal het volledige project worden afgerond in het najaar van 2019.