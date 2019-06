Lommels bedrijf bepaalt op welke meubels Slipknot zit Birger Vandael

19 juni 2019

09u55 0 Lommel Dit weekend komen grote Metalbands als Kiss, Slipknot en Within Temptation naar het Kempische Dessel voor de Graspop Metal Meeting. Jaarlijks trekt het festival in Dessel tot 200.000 bezoekers. Alle meubels achter de schermen zijn afkomstig van de Lommelse zaak ‘De Feesttafel’. “Voor ons is dit een enorm project, want we zijn heus niet de grootste speler op de markt”, vertelt zaakvoerder Pascal Faes.

Pascal Faes en zijn partner Cindy Alen namen in 2014 De Feesttafel over. Het bedrijfje telt ook een viertal werknemers. In hun magazijn liggen tot 80.000 stukken met onder meer: bestek, glazen, borden, tafels, stoelen, barbecues, parasols, tenten, tuin- en barmeubelen, elektrische toestellen, verlichting,... Er wordt gewerkt volgens het principe: “Hebben we het niet, dan zoeken we het.” Doorgaans doet De Feesttafel feestje voor particulieren tot evenementen voor wel duizend mensen. Een peulenschil in vergelijking met Graspop.

Achter de schermen

“Via via is de organisatie een vijftal jaar geleden bij ons terecht gekomen”, zegt Pascal. Zo werden we partner van het festival en omdat er duidelijk een klik was tussen ons, kwam elk jaar de vraag om weer iets meer te doen. Vandaag zorgen we achter de schermen voor al het meubilair. Dat wil zeggen dat we de kleedkamers inrichten, onze stukken plaatsen in de artiestenruimtes, de VIP-zone uit bouwen en ook het crewrestaurant op ons nemen. Verder zetten we ook tafels, stoelen en kapstokken op de rest van de weide. Maar we zijn dus vooral achter de schermen actief.”

Gigantische spiegel voor Within Temptation

De riders van artiesten zijn een veelbesproken item op festivals. Pharrell Williams wil bijvoorbeeld een ingekaderde foto van astronoom Carl Sagan, Slayer vroeg ooit naar 50.000 levende bijen en de Beastie Boys wilden condooms in alle kleuren van de regenboog. “Voor ons is het zo gek allemaal niet”, lacht Pascal. “Dat zijn meestal opdrachten voor de mensen die de riders verzorgen. Bovendien vullen wij enkel de schema’s in van het festival, we weten niet wat voor wie bedoeld is. Al is het wel opgevallen dat ze bij Within Temptation een gigantische spiegel wensen. En als ze dat vragen, dan regelen we dat.”

Verschillende opleggers

Voor De Feesttafel is Graspop een stap buiten de comfortzone. “Wij gaan meestal met één vrachtwagen naar een feest, nu rijden we met verschillende opleggers door de Kempen. Vanaf mei beginnen we met het hele verhaal, meestal is het crewrestaurant onze eerste bekommernis. Het opruimen is in een paar dagen gedaan. Maar dat maakt toch dat we anderhalve maand met het festival bezig zijn. Een speciaal verhaal voor zo’n kleine onderneming.”