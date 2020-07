Lommelaars van 20 en 21 jaar veroordeeld voor dealen van drugs Birger Vandael

16 juli 2020

10u26 0 Lommel Twee jonge Lommelaars van 20 en 21 jaar oud zijn door de correctionele rechtbank van Hasselt veroordeeld tot 36 en 24 maanden cel met uitstel voor het verkopen van cannabis, MDMA, ketamine en cocaïne. Ze waren onder meer actief in Lommel, Retie, Dessel en Pelt. Het duo liep begin dit jaar tegen de lamp na een alcoholcontrole.

Toen de politie wilde ingrijpen, sloegen ze met hun wagen op de vlucht. Het kwam tot een aanrijding met het politievoertuig. In de wagen, en later ook in hun woning, werden de drugs en de nodige materialen aangetroffen. De eerste beklaagde, die volgens het onderzoek al langer met drugs bezig was, krijgt uitstel van zijn celstraf voor het gedeelte dat de voorhechtenis overschrijdt. Dat geldt eveneens voor zijn kompaan. Beiden kregen ook een boete van 8.000 euro die met uitstel werd uitgesproken. De jongeren moeten onder meer in behandeling gaan voor hun drugsprobleem.