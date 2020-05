Lommelaars kopen massaal lokaal Birger Vandael

25 mei 2020

12u02 0 Lommel De heropening van de winkels in Lommel is uitgedraaid op een groot succes. 75% van de mensen die deelnamen aan de actie van vzw Bruisend Lommel, waarbij klanten dagelijks hun aankoopwaarde kunnen terugwinnen, komen bovendien uit Lommel zelf. Het totaalbedrag dat deelnemers achterlieten in de Lommelse winkelstraten en de Singel bedroeg in de eerste week al meer dan 45 000 euro.

De eerste zes winnaars van de actie zijn inmiddels bekend en krijgen samen een bedrag van honderden euro’s uitgekeerd. Zeer positief is dat de winnaars hun bedrag terugkrijgen in aankoopbonnen die ze bij de handelaars van vzw Bruisend Lommel kunnen besteden. Zo wordt men nog meer gestimuleerd om lokaal te kopen en daar vaart de Lommelse economie wel bij.

Het bestuur van vzw Bruisend Lommel is dan ook erg tevreden over deze actie. “Dat er massaal in Lommel wordt geshopt, doet ons veel plezier. Het is het doel van Bruisend Lommel om Lommel als klantvriendelijke winkelstad op de kaart te zetten en lokaal slagen we daar alvast goed in.”

Extra koopkracht

De samenwerking tussen Stad Lommel, die voor een gezellig aangeklede winkelstraat zorgt in het thema van ‘vlinders’, en de handelaarsvereniging zorgt andermaal voor extra koopkracht in Lommel. “Uiteraard nodigen wij iedereen uit om onze stad en winkels te komen ontdekken.” De actie waarin elke klant zijn aankoopbedrag kan terugwinnen (met een maximum van 150 euro) loopt nog tem 10 juni.