Lommelaar steelt 129 pakjes sigaretten (en een pak spaghetti) BVDH

28 augustus 2019

De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een 39-jarige man uit Lommel bij verstek veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden en een geldboete van 800 euro. Deze winter pleegde de man tussen 29 januari en 28 maart minstens zeven diefstallen. Vanaf 27 juli was hij opnieuw actief en pleegde hij opnieuw minstens vier feiten. Hij had het vooral gemunt op tabak in potten, pakjes (129 in totaal) en sigarettenblaadjes. Occasioneel ritste hij ook wel eens een fles whisky of gin mee en ook een werfradio, een elektrische mountainbike en een pak spaghetti behoren tot zijn buit.