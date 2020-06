Lommelaar schrijft vervolg in trilogie ‘Deus Vult’ Birger Vandael

23 juni 2020

20u52 0 Lommel De Lommelse schrijver Christian Meadow heeft het tweede deel van zijn trilogie ‘Deus Vult’ uitgebracht. Het verhaal van Christian speelt zich af in de Middeleeuwen en vertelt over een jonge Vlaming die zijn weg zoekt in deze meedogenloze tijd.

De schrijver zat al langer met het idee voor dit verhaal. “Vier jaar geleden ben ik gestart met het nodige opzoekwerk voor mijn verhaal. Ik kocht boeken om mij in te lezen in de levensomstandigheden van toen, de organisatie in een klooster en de interpretatie van de Bijbel. Toen ik het gevoel had dat ik voldoende gedocumenteerd was, heb ik mijn ideeën in een verhaal gegoten.” Als inspiratiebron noemt Christian de Britse schrijvers Ken Follett en Ben Kane, alsook de Amerikaan Steven Saylor.

En of Christian met inspiratie zat. Zijn eerste manuscript was maar liefst 1.500 bladzijden dik. Na het nodige schrapwerk bleven 1.200 bladzijden over. “Ik stuurde het geheel naar acht uitgeverijen, waarvan drie niet eens de moeite namen om me van een antwoord te voorzien. Gelukkig ging men bij Boekscout wel akkoord. Zij stelden ook voor om het werk als trilogie te verkopen. Dat er van het eerste deel 300 exemplaren werden verkocht, maakt me toch wel fier.”