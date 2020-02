Lommelaar Sam Verniers (23) is een van de verleiders in Temptation Island: “Als ik iemand zie zitten, kijk ik naar niets of niemand meer om” Birger Vandael

17 februari 2020

15u11 4 Lommel U kent hem misschien van zijn bedrijf in carwrapping Samswrap, van het uitgaansleven in Hasselt of van zijn activiteiten in de Noord-Limburgse horeca, maar voortaan wordt Sam Verniers (23) vooral ‘de Lommelaar uit Temptation Island’. De atletische twintiger met stevige kaaklijn, sleeve tattoo en perfect liggend kapsel is vanaf 28 februari te zien in het VIJF-programma als één van de acht begeerlijke verleiders. “Ik heb het niet moeilijk met mijn taak om mensen uit elkaar te drijven, want ze kiezen zelf voor deze relatietest”, vertelt hij.

Sam is al een achttal maanden vrijgezel. Toen hij naar een loungeclub ging voor een feestje, kwam hij in contact met één van de mensen uit het castingteam van Temptation Island. Op aanraden van een vriend besloot hij de uitdaging aan te gaan. “Ik hou wel van een avontuur en de bijhorende vakantie en feestjes spraken me ook wel aan. Vrouwen kunnen bij mij terecht wanneer ze eens gek willen doen en zich willen amuseren.”

Autofreak

In ‘het echte leven’, heeft Sam zijn eigen bedrijf dat helpt bij het ‘wrappen’ van uw wagen. Zo kan hij uw voertuig voorzien van een nieuwe kleur die na een tijdje ook perfect weer kan verwijderd worden. “Dat is handig wanneer je uw droomwagen gevonden hebt en enkel de kleur jou niet aanstaat”, legt hij uit. “Auto’s zijn wel mijn grote passie, noem me gerust een beetje een freak. Verder ben ik actief in de catering van verschillende horecazaken. Het kan dus best zijn dat je mij zo wel eens tegenkomt.”

Uiteraard laat Sam zich als jongeman ook graag eens een keertje gaan. “Voor feestjes zak ik vaak af naar Hasselt of trek ik naar Nederland. Ik ga graag eens weg met mijn vrienden en hecht daar veel belang aan.” Zijn sportief lichaam dankt Sam dan weer aan de lokale fitness: “Al heb ik er de laatste maanden wel wat minder tijd voor.”

Buitenlandse vrouwen

Op het liefdeseiland in Thailand zal Sam uiteraard geen auto’s aanpakken, wel vrouwen met een relatie. “Als verleider is het één van mijn troeven dat ik erg sociaal ben. Wanneer ik iemand zie zitten, kijk ik naar niets of niemand om. Ik laat me niet gek maken door anderen.” Een droomvrouw kan de Lommelaar niet meteen aanduiden. “Doe dan maar de Amerikaanse zangeres Madison Beer. Ik val vaak op buitenlandse vrouwen met de juiste rondingen”, knipoogt hij.

Wie deelneemt aan Temptation wordt niet zelden een bekend figuur. Sam is zich bewust van de impact van het programma en ziet dat naar eigen zeggen helemaal zitten: “Mensen mogen me zeker volgen op Instagram (@samswrap) en de selfies horen er nu eenmaal bij. Soms ben ik wel gesteld op mijn rust, dan zal ik dat ook wel aangeven.” Uitkijken dus in welke mate de casanova in Sam de volgende weken naar boven zal komen!