Lommelaar riskeert drie jaar cel voor drie feiten van seksueel misbruik Birger Vandael

12 augustus 2020

11u14 0

Het openbaar ministerie heeft een celstraf van drie jaar gevorderd ten aanzien van een Lommelaar nadat deze drie feiten van seksueel misbruik heeft gepleegd. “De man is een bekend figuur in de stad en is in het verleden al gecolloceerd geweest”, vertelde de procureur. “De man zat een tijd lang in de Filipijnen maar is sinds 2019 terug in het land. Hij werd op 19 mei dit jaar gearresteerd en bekende de feiten. Hij voelde zich beschaamd en vertelde dat het slachtoffer verliefd op hem was. Later bij de onderzoeksrechter werd de verklaring ingetrokken. De man zou in zijn jeugd zelf misbruikt zijn geweest en rookt geregeld joints. De gerechtsdokter stelde bij hem paranoïde en narcistische kenmerken vast.” Naast drie jaar cel werd ook de ontzetting uit de rechten voor vijf jaar gevorderd. De zaak werd in voortzetting gesteld.