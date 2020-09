Lommelaar (71) maakt spaghetti en helpt bij huiswerk van buurmeisje, maar wordt jaren later beschuldigd van seksueel misbruik: vier jaar cel gevorderd Birger Vandael

30 september 2020

10u59 0 Lommel Een gepensioneerde Lommelaar riskeert een celstraf van vier jaar en de ontzetting uit de rechten voor het jarenlang seksueel misbruik van zijn minderjarig buurmeisje. De familie van het meisje schakelde de man in om op haar te passen. Wanneer hij alleen was, kon hij volgens het slachtoffer toeslaan. Ook na bijkomend verhoor blijft het een zaak van woord tegen woord.

Het meisje kwam ongeveer anderhalf jaar geleden naar buiten met haar verhaal. Eén van haar vriendinnen op school had gemerkt dat er wat scheelde en het slachtoffer deed eindelijk haar verhaal. De buurman die geregeld op haar lette, spaghetti voor haar maakte en haar hielp bij haar huiswerk, zou haar geregeld misbruikt hebben. De zorgjuf op de school werd op de hoogte gebracht en reageerde gepast. Ze lichtte de ouders van het slachtoffer in, benadrukte dat het om zeer ernstige feiten ging en raadde aan om een klacht in te dienen.

De ouders volgden die stappen. Bij de politie herhaalde het meisje de beschuldigingen. Toen de feiten zich afspeelden, onder meer in juli 2017, was zij tussen 10 en 14 jaar oud. De man bleek intussen verhuisd te zijn, maar zocht haar toch nog af en toe op. Bovendien gaf hij haar zelfs af en toe wat spaargeld (10 euro), naar eigen zeggen voor haar goed rapport. Hij slaagde er niet meer in alleen met haar te zijn.

Leugendetector

Bij het onderzoek werd ook een polygraaftest (het gebruik van een zogenaamde ‘leugendetector’) uitgevoerd. Zoals wel vaker was er bij een eerste behandeling in de rechtbank veel te doen omtrent de geloofwaardigheid van die test. De procureur hield in haar betoog ook rekening met een reeks andere elementen: “Het meisje heeft het verhaal aan een vriendin verteld. Moest alles vanuit haar familie zijn opgezet, zou dat niet op die manier gebeuren.”

Geen fantast

Nadat de zaak in mei reeds behandeld werd, kwam er een tussenvonnis en moest bijkomend verhoor plaatsvinden. Woensdagvoormiddag verschenen de partijen opnieuw voor de rechtbank. “Mijn cliënte werd voorgesteld als een fantast, maar ik zie een jong meisje dat ernstig getekend is", vertelt advocate Kathleen Trumpener. “Ze kon net als bij een vorig verhoor gedetailleerd aangeven wat er is gebeurd, was erg emotioneel en hoopt ook op een veroordeling. Anders is ze bang te worden beschouwd als een leugenaar.” De procureur bevestigde dat het een emotioneel verhoor was, met flashbacks, gezucht en tranen. Hij bleef dan ook bij zijn vordering.

“Dit dossier staat of valt met wie men gelooft", bevestigt advocaat Geert Rens, die de beklaagde bijstaat. “Er zijn tegenstrijdige verklaringen. Ik vraag nog steeds de vrijspraak.” Ook de Lommelaar zelf bleef bij zijn verhaal. Op 28 oktober wordt het vonnis uitgesproken.