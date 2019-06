Lommelaar (60) haalt geslachtsorgaan voortdurend boven BVDH

03 juni 2019

Een 60-jarige man uit Lommel riskeert een celstraf van dertig maanden omdat hij het schijnbaar niet kan laten overal zijn geslachtsorgaan boven te halen. Dat gebeurde onder meer op 17 mei 2017, al heeft de man ook een vijftal gelijkaardige feiten gepleegd in Nederland. Eén keer was een meisje vanuit Hechtel-Eksel op weg naar haar vriendje in Valkenswaard en wandelde ze langs de Grote Baan. Beklaagde stopte bij de goedgelovige jonge vrouw en toonde niet lang daarna zijn mannelijk lid. De vrouw vroeg met tranen in de ogen om te stoppen en kon uiteindelijk uit de wagen geraken. Een andere keer had de man plannen om in het zicht van een fietser zichzelf te bevredigen. Hij geeft de feiten ook toe en beloofde aanvankelijk om zich te laten behandelen. Dat gebeurde tot op vandaag nog niet, waardoor de procureur vraagt om de straf onder strikte probatievoorwaarden uit te spreken. Vonnis op 17 juni.