Lommelaar (40) riskeert drie jaar cel voor verkrachting van petekindje Birger Vandael

21 september 2020

10u01 0 Lommel Een 40-jarige Lommelaar kijkt aan tegen een celstraf van drie jaar voor de verkrachting van zijn petekindje. De man verbleef een tijd lang in de Filipijnen en bij zijn thuiskomst leidden een aantal berichten op sociale media uiteindelijk tot zijn arrestatie. De man is vandaag aangehouden in de gevangenis van Hasselt.

In december 2019 kwam het slachtoffer bij de politie om de feiten van verkrachting te melden. Deze zouden hebben plaatsgevonden in de periode tussen juni 2011 en december 2012 op minstens twee gelegenheden. Het gaat onder meer over betasting. Volgens de procureur is de beklaagde een gekend figuur in het Lommelse en staat hij gekend voor drugsfeiten. Bij zijn terugkeer naar ons land was hij actief in de aspergeteelt.

Verklaringen ingetrokken

De beklaagde is naar eigen zeggen zelf misbruikt geweest in zijn jeugd. Hij zou zelfs drie feiten hebben toegegeven bij de politie, maar trok later zijn verklaringen in. Ook in de rechtbank bleef hij volhouden dat er zaken waren misgelopen bij zijn verhoor. Met zijn advocaten liep het de afgelopen maanden eveneens enkele malen mis, dus kwam hij zich zelf verdedigen. Naast een celstraf van drie jaar, riskeert de veertiger ook een ontzetting uit de rechten voor een periode van vijf jaar. Op 19 oktober hoort de man zijn vonnis.