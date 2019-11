Lommelaar (34) na diefstal nu voor slagen naar de cel BVDH

26 november 2019

Een 34-jarige Lommelaar is door de correctionele rechtbank van Hasselt bij verstek veroordeeld tot één jaar cel. Op 9 juni 2018 deelde hij in Lommel slagen uit aan een man. Een getuige kon deze feiten bevestigen en het slachtoffer bracht achteraf een attest binnen van zijn werkonbekwaamheid. De dertiger werd in het verleden al een keer veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden wegens diefstal en poging tot diefstal. Naast deze nieuwe celstraf moet hij ook een boete betalen van 400 euro. De burgerlijke belangen worden aangehouden.