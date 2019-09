Lommelaar (18) opgepakt na gewelddadige diefstal in Genk-centrum MMM

13 september 2019

19u59 0 Lommel Donderdag is op het Stadsplein in Genk een winkeldiefstal met geweld gepleegd. Een man uit Lommel werd gearresteerd.

Donderdag rond 11 uur probeerde een 18-jarige man uit Lommel een winkel te verlaten met een flesje drank. Een kassabediende die de man probeerde tegen te houden werd bedreigd met een mes. De jongeman vluchtte te voet weg maar kon even later door politie CARMA opgespoord worden in het centrum van Genk.

De Lommelaar werd in de boeien geslagen. Hij werd verhoord en bracht een nacht in de cel door. Het parket besloot de man te dagvaarden via snelrecht.