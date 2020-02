Lommel zoekt peters en meters om kwetsbaren uit hun isolement te halen Birger Vandael

24 februari 2020

In 2017 werd in Lommel het Peter en Meter project opgestart. Dit project is geëvolueerd tot een onafhankelijke Peter Meter vzw, die financiële en praktische steun krijgt van de stad. “Samen willen we kinderen, jongeren en eenzame ouderen met een klein netwerk of die soms in armoede leven opsporen en ze door peters en meters uit hun isolement halen,” zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V). “Ook met het talent van kinderen en jongeren gaan we aan de slag.” 75 vrijwilligers zijn vandaag actief als vrijwilliger voor de vzw. “Op dit moment hebben 27 gezinnen een peter of meter,” zegt Liset Hamblok van de vzw. “Binnen die gezinnen gaat het om 60 kinderen. De groep van eenzame ouderen of volwassenen telt 22 personen, waarvan 11 alleenstaanden. Dat is een mooi resultaat. Toch is er dringend nood aan extra peters of meters, want de wachtlijst groeit.” Wil je zelf meewerken of helpen? Neem vrijblijvend contact op via valesca.wilms@ocmwlommel.be of 0492 14 64 10.