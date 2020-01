Lommel zet mezen in bij strijd tegen processierups Birger Vandael

29 januari 2020

11u05 0 Lommel Lommel gooit dit jaar twee bijzondere nieuwe wapens in de strijd tegen de processierups: de koolmees en de pimpelmees. “Deze vogeltjes zijn de natuurlijke vijand van de rups. De roep om nieuwe en duurzame manieren van beheersing neemt immers toe”, vertelt schepen van Milieu Joris Mertens (CD&V).

Mezen zien de eikenprocessierups als een kleine proteïnebom, ideaal voor de jonge meesjes in het nest. Doordat de jonge rupsjes nog geen brandhaartjes hebben, is het extra gemakkelijk om te verwerken. De volwassen rupsen slaan de mezen eerst tegen een tak, waardoor ze worden onthaard.

500 vogelhuisjes

“De komende maanden delen we gericht 500 vogelhuisjes uit aan scholen, jeugdverenigingen en burgers die een eik in de buurt of in de tuin hebben, en waar er meldingen zijn geweest van eikenprocessierups,” legt burgemeester Bob Nijs (CD&V) uit. “Door het ophangen van mezenkastjes proberen we de vogeltjes in de buurt van eiken met rupsenhaarden te laten broeden. Zo kan de natuur haar werk doen.”

Het experiment is niet nieuw, in Nederland zijn de resultaten immers al veelbelovend. “De stad blijft bovendien ook samenwerken met een privéfirma om de haarden van eikenprocessierups op te zuigen of weg te branden,” benadrukt schepen van stadswerken Karel Wieërs (N-VA).

Testkandidaten gezocht

De stad zoekt nu kandidaten om een dergelijk mezenhuisje te installeren. De bedoeling is om de komende 3 jaar te kijken of de mezenhuisjes bewoond worden en de rupsenhaarden dalen. Een heus burgeronderzoek dus, waarvoor je je voor 29 februari kandidaat kan stellen via www.lommel.be/kandidaat.