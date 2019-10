Lommel SK wil band met ondernemers versterken met ‘businessclub’ BVDH

09u47 0 Lommel Voetbalclub Lommel SK wil de banden met de ondernemers uit de regio versterken. Op dinsdag 5 november zijn alle geïnteresseerden welkom vanaf 19 uur voor een kennismakingsavond. “Om als club duurzame stappen vooruit te kunnen zetten, moeten we kunnen steunen op stevige partners die op hun beurt ‘return on investment’ moeten kunnen verwezenlijken”, verduidelijkt operationeel manager Harm Van Veldhoven.

Lommel wil stappen vooruit zetten. “Alles wat we in het verleden hebben kunnen verwezenlijken in Lommel, hebben we kunnen doen omdat we samenwerkten”, stelt Van Veldhoven. Nu wil Lommel zich opnieuw in de markt zetten als het businessplatform uit de regio. “Wij hebben een aantal tools die uniek zijn in de Noorderkempen. Welke club komt tweewekelijks live op televisie? Ook de nieuwe led-boarding springt in het oog net als de Bundeling App waarmee de club ondernemers digitaal verbindt.”

Netwerken met wijndegustatie

In de businessclub wil de club haar partners zo goed als mogelijk verwennen. “Het zat hier afgelopen zondag al aardig vol en na de wedstrijd was het met livemuziek van een lokale band erg gezellig”, gaat Van Veldhoven verder. Op 5 november kan elke ondernemer komen luisteren naar de visie van de club. Nadien kan er genetwerkt worden en zal er een wijndegustatie verzorgd worden door de Lommelse ondernemers van Prima Vinum.

Inschrijven voor deze gezellige avond kan door een mailtje te sturen naar events@lommelsk.be of door het aanmeldingsformulier in te vullen op deze pagina: https://www.lommelsk.be/business.php?businessType=20 .