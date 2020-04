Lommel SK verrast supporters in woonzorgcentra met nostalgisch pakket Birger Vandael

16 april 2020

12u24 0 Lommel Lommel SK wil de alleroudste supporters die in woonzorgcentra verblijven, een hart onder de riem steken met een klein verrassingspakket. “Een foto, een krantenartikel, een briefje van ons dagelijks management en een klein beetje groenwit… Het kan voor sommige mensen een wereld van verschil maken.”

Voetbalclub Lommel wil tonen dat het de oudste fans koestert. “Zij maakten de opgang van Lommel SK vanuit eerste provinciale naar eerste nationale mee. Het zijn de mensen die week in, week uit jarenlang klaarstonden aan de Gestelsedijk om onze jongens naar de overwinning te schreeuwen. Het zijn zij die in de legendarische kantine achter doel feestten tot in de late uurtjes. Het zijn ook zij die het stadion hielpen klaarmaken voor onze allereerste thuiswedstrijd in eerste klasse…tegen het grote RSC Anderlecht.”

Hulp van supporters

Aan supporters wordt gevraagd om contact op te nemen met de club bij de zoektocht naar fans in het woonzorgcentra en bij de verspreiding van de pakketjes per fiets of te voet.