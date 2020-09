Lommel SK op zoek naar de juiste balans Luc Dujourie

09 september 2020

09u24 0 Lommel Opluchting aan de Gestelsedijk toen het grote City Football Group Lommel SK de reddende hand bood. Niet dat al die euforie ineens verleden tijd is, maar één luttel puntje na de twee eerste speeldagen noopt een bezorgd volger natuurlijk tot enkele pertinente vragen. Lommel-icoon Harm Van Veldhoven (57) heeft tegenwoordig het bordje ‘algemeen directeur’ op zijn deur geplakt. Hij predikt geduld en vastberadenheid.

“Ik begrijp best dat een aantal volgers er meer van had verwacht, maar voor ons waren deze matige resultaten alvast geen verrassing. Ja, we haalden een heleboel talent in huis, maar net als de hele club beleeft de ploeg een overgangsfase. Niet eenvoudig hoor. Corona heeft een normale voorbereiding sowieso al heel moeilijk gemaakt en was dat voor iedereen het geval, wij gingen echt wel tot het uiterste om vooral iedereen gezond te houden. Gevolg is dat er van oefenwedstrijden nauwelijks sprake was en dat wij op speeldagen één en twee zijn aangetreden met een ploeg die nog geen ploeg is.”

Je bedoelt dat je ploeg nog altijd volop in voorbereiding is?

“Zo is dat. Na de overname van de club door City was er veel werk aan de winkel. We gingen op zoek naar een stabiele, werkbare situatie binnen de club en moesten intussen een degelijke spelersgroep in elkaar timmeren. Ja, maar dacht men nu echt dat die jongens van 18 of 19 uit een ander continent, misschien voor het eerst ver van huis, op weg naar een onbekende competitie er meteen zouden staan? Om nog te zwijgen van de spelers die nog op komst zijn. En toch hadden we veel meer dan één op zes kunnen behalen maar we verzuimden onze momenten te pakken. Wat me toch zo positief stemt? Dat ik binnen enkele weken al een mooie evolutie mocht constateren in dat zo jeugdige gezelschap en het feit dat ook critici best enthousiast waren over dat positieve, aantrekkelijke voetbal van ons. Natuurlijk moet je ook oog hebben voor realisme en rendement maar laat ons nog even zoeken naar die balans. Ik geloof dus rotsvast in onze doelstellingen en het vooropgezette traject. Geef het echter wat tijd en laat ons binnen een maandje nog eens afspreken aan de Gestelsedijk. Dan zullen we al heel wat wijzer zijn…”