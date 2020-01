Lommel SK ontvangt ondernemers op LSK businessclub soirée BVDH

14 januari 2020

Op 28 januari ontvangt voetbalclub Lommel SK opnieuw alle geïnteresseerde ondernemers tijdens een speciale ‘LSK businessclub soirée’. De voetbalploeg spreekt van groeiende bezoekersaantallen en een groeiende businessclub en wil nog meer werk maken van het contact met de lokale ondernemers. “We proberen meer beleving voor onze fans te creëren maar zeker ook voor onze partners”, vertelt marketingverantwoordelijke Lennert Lodewijks. “Beleving in onze businessclub maar ook online. Zo ontwikkelden we de LSK businessclubApp en telt onze LSK businessclub op LinkedIn al meer dan 280 volgers.” Op 28 januari begint een panelgesprek om 19.30 uur. Onder andere Johan Maesen van Voka Limburg zal zijn visie geven op actuele hangijzers zoals Noord-Zuid verbinding, Campus Noord, Focus Noord en ook over sport als verbinder. Het legendarische poppenspel van Armand Schreurs brengt Raymond Goethals tot leven en sluit de avond met een olijke act af.