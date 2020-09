Lommel SK is geen kneusje meer Luc Dujourie

20 september 2020

09u39 0 Lommel Drie zwaar bevochten punten voor Lommel SK op het veld van RWDM. Robin Henkens (32) zag echter dat groen-wit het niet breed had en weet ook dat het nog even wachten is op het ‘nieuwe Lommel’. De routinier beseft echter dat er voor de Lommel-spelers en hun tegenstanders een ander tijdperk is begonnen.

“’Ha, daar heb je Manchester City’, zo hoor ik het een aantal mensen al zeggen. Dat klinkt goed en lijkt ideaal als een trainer zijn mannen wil motiveren maar voor alle duidelijkheid, wij zijn gewoon Lommel en wij zijn een nieuwe, jeugdige ploeg die nog heel wat stappen moet zetten…”

Opvallende taal vanwege de Lommelse middenvelder maar een ervaren krijger als Henkens weet natuurlijk waar hij het over heeft. Maar eerst, enkele puntjes te veel gekregen in Molenbeek?

“Voor rust kregen we nooit echt greep op de feiten. We werden ‘overpowered’ en RWDM zette zo veel druk dat we niet aan voetballen zouden toekomen. Nadien scoorden we, vielen er nog kansen aan twee kanten en eerlijk gezegd was een gelijkspel rechtvaardiger geweest. Maar nee, we hielden stand en ik mag zeggen dat die zes op zes een hart onder de riem is. Zonder resultaten dreigen trainers en spelers wel eens te gaan twijfelen aan hun spelconcept. Zie daar, dat is dus niet nodig.”

Al zeggen punten natuurlijk niet alles.

“Inderdaad. Lommel is een nieuwe ploeg: in de bestuurskamer, op het veld en tussen de oren van spelers, tegenstanders en toeschouwers. We zijn allemaal bezig aan een leerproces, vooral tussen de oren. Bekijk het zo: de voorbije jaren hebben we ondanks het laagste budget in het profvoetbal mooie dingen gedaan. Wij waren altijd de underdog, de ploeg die elke wedstrijd onder druk stond en op mentaliteit presteerde. Intussen ziet niemand in ons nog een kneusje. Wat we ook niet meer zijn. Ons reactievoetbal maakte plaats voor een veel aanvallender, dominant strijdplan en als je dan nog punten pakt zoals nu gaan mensen anders over je denken. Erger wordt het indien zoiets in ons eigen hoofd zou sluipen. Het zij zo maar ik ben dan één van de ervaren jongens in de groep die iedereen met de voeten op de grond moet houden. We hebben nog een hele weg te gaan, met vallen en opstaan zullen we inderdaad stappen zetten maar tot nader order zijn we nog op zoek naar een evenwicht. Op het veld en in ons hoofd…”