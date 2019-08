Lommel SK 2.0 paait fans met boegbeeld Harm Van Veldhoven: “We hebben gesmacht naar zijn komst” Birger Vandael

29 augustus 2019

17u39 2 Lommel Vanmiddag werd Harm Van Veldhoven in het Soevereinstadion voorgesteld als nieuwe Operationeel Directeur van Lommel SK. Van Veldhoven is een boegbeeld van de club en ligt ontzettend goed bij de supporters. “Bij de hoogdagen van onze club was hij er heel vaak bij", vertelt voorzitter van supportersclub Heuvelhof Ronny Geysen.

Van Veldhoven kwam in 1979 aan bij de club. “Op mijn ‘fietske' vanuit Luyksgestel”, lacht hij. “Toen bleef ik tot 1985 en in 1992 keerde ik terug naar Lommel. Eerst als speler en aanvoerder, daarna als trainer.” Onder Van Veldhoven promoveerde Lommel naar het hoogste niveau en bereikte het de bekerfinale nadat het gouwgenoot Genk kon uitschakelen. Na omzwervingen tot in India komt hij nu thuis. Zijn terugkeer is een happy end van langdurig geflirt. “Ik heb altijd de binding met de club gehouden en woon ook hier. Toen ik twee maanden geleden bij Roda op een dood spoor zat, voelde ik dat het moment rijp was om terug te keren."

Aanwezig op supportersfeesten

Ook bij de supporters leefde de terugkeer van hun boegbeeld. “Het hing al langer in de lucht, we hebben echt gesmacht naar zijn komst”, zegt Geysen. “Nu halen we toch opgelucht adem: eindelijk is het officieel. Dat maakt natuurlijk iedereen blij. Zeker de rijpere supporters die zich nog herinneren dat hij in het shirt van Lommel speelde. Harm heeft de club altijd een warm hart toegedragen en kwam nog geregeld kijken. Wij trokken zelfs naar wedstrijden van zijn nieuwe ploegen. Bij het 40-jarig bestaan van onze supportersclub nodigden we enkele coryfeeën uit en hij is daar enthousiast op ingegaan. Dat maakt hem zo populair."

CEO Rudi Vandeput spreekt sinds de overname over Lommel SK 2.0. Een project waarbij de club eerst de fundamenten wil leggen. “Harm was de mission link en zal veel kennis naar de club brengen.” De fans kunnen deze aanpak wel appreciëren. “De formule van 1B is niet bepaald aantrekkelijk en het bestuur botste de afgelopen weken wel eens op golven die hoger bleken dan verwacht. Harm kan de rustgevende factor in het clubmanagement zijn, die Lommel nodig heeft.”

Tussen droom en realisme

Van Veldhoven wil bij de eerste zes in 1B eindigen, waardoor Lommel SK tegen clubs uit 1A zou voetballen in Play-Off 2. De fans volgen zijn realisme. “Clubs worden in 1B tot moes geknepen", weet Geysen. “Zolang het profvoetbal niet hervormd wordt, is promotie moeilijk. Ook een grote club als Beerschot blijft hangen. Clubs worden tegenwoordig gerund als een bedrijf en dan moet Lommel mee met die trend. We vinden deze aanpak de juiste.”

Bij Lommel kent Van Veldhoven duidelijk nog veel mensen. Hij schudt gretig handjes bij zijn voorstelling. De positiviteit rond zijn komst is opmerkelijk. “Er zijn nog veel stappen te zetten, maar ik droom zeker nog wel eens van de bekerfinale. Toen speelden we ook in tweede klasse hè”, besluit de genaturaliseerde Belg. Zo leeft Lommel na enkele lastige seizoenen opnieuw tussen droom en realisme.