Lommel schenkt 3.500 euro aan zusterstad in Nicaragua: “Corona is hier nu pas in volle opmars” Birger Vandael

30 mei 2020

13u42 0 Lommel Het stadsbestuur van Lommel maakt 3.500 euro over aan de NGO Prosalud in zusterstad Ciudad Dario in Nicaragua. De directeur van het centrum is dokter en Lommelaar Toon Bongaerts. “Het geld wordt gebruikt voor sensibilisatie, het informeren van de bevolking en de aankoop van beschermingsmateriaal”, vertelt schepen van mondiaal beleid Dirk Vanderhoydonks (CD&V).

“De corona-pandemie is nu ook in Nicaragua in volle opmars, twee maanden later dan in België,” legt Bongaerts uit. “Volgens de officiële rapportering zijn er amper 279 besmette gevallen en 17 doden. Volgens een onafhankelijke informatiebron zouden er echter al 1.594 verdachte gevallen zijn en 351 sterfgevallen, te wijten aan COVID-19. En dit is nog maar het begin.”

Niet evident

“De gezondheidszorg in Nicaragua heeft veel te weinig middelen om het hoofd te bieden aan deze crisis,” gaat Bongaerts verder. “Er zijn onvoldoende hospitaalbedden, slechts een 150-tal beademingstoestellen en veel te weinig beschermingsmateriaal voor het gezondheidspersoneel. Een preventieve maatregel zoals “afstand houden van elkaar” is niet zo evident. Men doet er alles aan om de lokale economie toch nog wat draaiende te houden. Méér dan 70% van de bevolking overleeft van de informele economie, dag in dag uit, en kan daarom niet zomaar ‘in haar kot blijven’.”

“Er zijn in Nicaragua geen sociale en financiële opvangnetten van overheidswege, ieder moet zien te overleven,” besluit burgemeester Bob Nijs (CD&V). “We zijn blij dat we ons steentje kunnen bijdragen en zijn er zeker van dat de centen goed benut zullen worden.”