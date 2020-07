Lommel schakelt ‘de ideale man’ in om handel en horeca in de kijker te zetten Birger Vandael

09 juli 2020

13u26 3 Lommel Deze week is de handelaarsvereniging ‘Bruisend Lommel’ van start gegaan met een ludieke vervolgserie. Dé ideale man, een typetje ontworpen en gespeeld door Danie Jordens, zal de winkelstraten onveilig maken door steeds in hilarische situaties terecht te komen tijdens zijn bezoek aan de Lommelse handelaars of horeca. Op die manier wordt de lokale handel en horeca in de kijker gezet.

Als een moderne Charlie Chaplin acteert Jordens in de filmpjes. Zo gaat hij in het eerste filmpje op blote voeten door het stadscentrum. Bij de lokale schoenenhandelaar vindt hij gelukkig al snel gele sandaaltjes. De vervolgserie is te zien op Facebook en de website van Bruisend Lommel. Elke de dag wordt er een nieuwe filmpje gelanceerd. Uiteraard krijgen ook alle deelnemers de filmpjes én authentieke ‘behind the scene’-foto’s toegestuurd die ze onbeperkt kunnen delen.

18 deelnemende handelaars

Bruisend Lommel is de handelaarsvereniging van de Lommelse binnenstad en singel. Deze heeft als doel om Lommel als gezellige shop- en terrasstad te tonen. Handelaars konden zich inschrijven en betalen zelf een kleine bijdrage, de rest wordt bijgepast door Bruisend Lommel. Momenteel nemen 18 zaken deel, maar dit kan nog uitgebreid worden, als blijkt dat de serie een succes is.