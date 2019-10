Lommel puzzelt in de kerk, met de pastoor Lien Vande Kerkhof

13 oktober 2019

20u26 0 Lommel Onder een stralend zonnetje - maar ook tijdens een eucharistieviering - gingen meer dan 1.000 Lommelaren zondag aan het ‘stads’-puzzelen. “Een gemeenschapsgebeuren waar heel veel mensen bij betrokken zijn en worden”, aldus schepen van Evenementen Peter Vanderkrieken (CD&V).

Een 80-tal ploegen nam een hele dag deel aan het reusachtige stadsspel en kreeg één dag tijd om thuis of op locatie op zoek te gaan naar zoveel mogelijk goede antwoorden. Een belangrijk onderdeel van het spel was de ‘de misquiz’, in de Sint-Pauluskerk van Heeserbergen, waarbij de hulp van de pastoor werd ingeschakeld om de puzzel op te lossen. De dag eindigde tussen 18 en 20 uur in Bar-a-Bas waar de ploegen hun antwoordenbladen konden inleveren.