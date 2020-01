Lommel krijgt goud voor openbaar groen BVDH

06 januari 2020

15u29 0 Lommel Jaarlijks investeert de stad Lommel heel wat tijd en moeite in de aankleding van tientallen bloemenperkjes en rotondes in de stad. Dat resulteert nu in een gouden medaille in de wedstrijd Groene Lente van de Vereniging Voor Openbaar Groen (VVOG).

VVOG wil met de wedstrijd samen met VLAM promotie voeren voor bloemrijke beplantingen in het straatbeeld. Wie creatief en vernieuwend te werk gaat komt in aanmerking voor een bekroning. “In het wedstrijdonderdeel ‘Gemeente in bloei’, voor alle gemeentelijke bloemenprojecten die gelegen zijn op openbaar domein, scoorde Lommel bijzonder goed,” vertelt schepen van Stadswerken Karel Wieërs (N-VA). “Onze stad mocht drie bloemensymbolen in ontvangst nemen, te vergelijken met Olympisch goud.”

Veertig medewerkers

De veertig medewerkers van de Lommelse groendienst worden met deze prijs beloond voor hun inspanningen. “Zij werken in verschillende teams. Eén ploeg staat in voor de serres, waar bijna al het plantgoed zelf gekweekt wordt. Binnen die ploeg zitten ook de mensen die alle perken onderhouden en aanplanten. Dan is er een ploeg die verantwoordelijk is voor het onderhoud van sportcentrum De Soeverein en een ploeg houdt zich bezig met het onderhoud van de verschillende begraafplaatsen in Lommel,” legt Wieërs uit. “Bij de aanplanting van de verschillende plekken in Lommel proberen we altijd zo origineel mogelijk uit de hoek te komen. We laten vooral onze fantasie werken, maar kijken ook naar de trends van dit jaar.”