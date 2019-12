Lommel is een hartveilige stad BVDH

04 december 2019

12u25 1 Lommel Lommel is officieel een hartveilige stad. Die titel zet de inspanningen vanuit het gezondheidsbeleid extra in de verf. Lommel sloot reeds een overeenkomst af met de lokale Rode Kruis afdeling om extra rond dit thema te werken.

Vier keer per jaar zijn er voor de Lommelaren gratis opleidingen ‘reanimeren en defibrilleren’. Daarnaast worden er ook intern opleidingen voorzien zodat minstens 10% van het stadspersoneel op de hoogte is van deze levensreddende handelingen. Momenteel hebben een 35-tal stadspersoneelsleden opleiding REA/AED gevolgd en beschikken 25 locaties in Lommel over een AED toestel. Op www.lommel.be/aed-locaties zie je waar je een toestel kan vinden. Bovendien werd er een mobiel AED-toestel toegevoegd aan de stedelijke uitleendienst. Verenigingen aangesloten bij één van de adviesraden kunnen het toestel gratis uitlenen via uitleendienst.lommel.be

Aanstaande donderdag ontvangen alle personeelsleden die de opleiding gevolgd hebben hun brevet en krijgt de stad officieel het label ‘hartveilige stad’ toegekend.