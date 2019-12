Lommel investeert de komende zes jaar ruim 65 miljoen euro: stadsdiensten in gerenoveerd voetbalstadion, nieuwe sporthal en verbeterde weginfrastructuur Birger Vandael

17 december 2019

20u55 0 Lommel Het Lommelse stadsbestuur presenteerde dinsdagavond het meerjarenplan aan de gemeenteraad. Met een totaal investeringsprogramma van 65.600.000 euro en de plannen voor onder meer een gerenoveerd voetbalstadion, een nieuwe sporthal en een verbeterde weginfrastructuur, heeft de nieuwe beleidsploeg haar huiswerk gedaan.

Na jarenlang discussiëren heeft het stadsbestuur dus een beslissing genomen in het stadiondossier. Lommel SK zal niet naar de Ringlaan trekken en het nieuwe stadion wordt ook geen retailcentrum. Wel wordt het Soevereinstadion volledig gerenoveerd en zullen verschillende stadsdiensten er hun intrek nemen. Momenteel zijn dat het jongerencentrum, dat ook als stadsfeestzaal zal fungeren (2 miljoen euro), een nieuwe stedelijke kinderopvang (2.330.000 euro) en de nieuwbouw van de groendienst (300.000 euro). “Een haalbaarheidsstudie zal worden uitgevoerd en moet binnen een half jaar duidelijkheid bieden”, zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V).

Draagvlak bij Lommel SK

Volgens Nijs kunnen de stadsdiensten perfect gedijen in de omgeving van het stadion. “Misschien passen hier ook nog andere diensten, dat wordt nu bekeken. In elk geval leek retail in het stadion toch een erg moeizaam verhaal." Concreet zullen heel wat tribunes wellicht worden afgebroken en worden heropgebouwd. De ‘Essers tribune' blijft mogelijk wel overeind. De concrete invulling en het kostenplaatje zullen na de studie duidelijk worden. “Ik ben blij dat er ook bij de voetbalclub een draagvlak is ontstaan voor de renovatie", geeft Nijs nog mee.

Sport en cultuur

Ook aan de Soeverein wordt er geïnvesteerd in sportinfrastructuur. Zo wordt er 1,3 miljoen euro voorzien voor een nieuwe sporthal. Voor de voetbalinfrastructuur van Lutlommel en de jeugd van Lommel SK heeft de stad telkens 500.000 euro veil. De clubs zullen zelf een even groot bedrag dienen te investeren. Ten slotte komt er op sportief vlak ook een BMX-piste (70.000 euro) aan de motorcrossterreinen.

Wat cultuur betreft is de verbouwing van het cultuurcentrum De Adelberg met foyer (3.705.000 euro) de opvallendste investering. Er is ook de renovatie van het Mariapark (1.300.000 euro) en de herbestemming van de kerk van Stevensvennen (250.000 euro) waarbij de stad richting mogelijke externe partners kijkt.

Zwartste kruispunt

Een ander belangrijk luik van het meerjarenplan, is de weginfrastructuur in Lommel. Het zwartste kruispunt van Limburg (N71-N746) wordt aangepakt (lees ook hier) en onlangs werd ook het begin van de aanleg van de Rondweg voorgesteld (lees hier). Ook voor kleinere projecten, zoals de aanleg van voetpaden in Barrier, is er geld voorzien. Recent opende in Lommel ook al de eerste kleine wildernis van Vlaanderen (lees hier).

Om Lommel als winkelstad in de verf te zetten, wordt het dorp momenteel heraangelegd en komt er een ondergrondse parking aan Mudhoven. Tussen de Kerkstraat en Mudhoven zal er geïnvesteerd worden in een groene doorsteek van honderd meter (400.000 euro). Daar komt het grootste insectenhotel van Vlaanderen, een belevingspad en kunnen de kinderen zich uitleven op schommels en speelelementen.

Groene stad

Het stadsbestuur maakt ook werk van de ontwikkeling van een noordelijke poort voor Bosland, tussen de jeugdinfrastructuur van Lommel SK en het kanaal (1,5 miljoen euro). Het onthaal voor toerisme Lommel zal worden heringericht. “We zijn één van de groenste steden van het land en dat willen we tonen", zegt Nijs.

Schepen van Financiën Johan Bosmans (N-VA) benadrukt dat de personenbelasting (6%) en onroerende voorheffing (819 opcentiemen) niet worden verhoogd. “De stad wacht nog op enkele subsidies, maar het ziet er in elk geval goed uit. Lommel blijft gezond", verzekert hij.