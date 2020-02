Lommel en Maasmechelen stellen stoet uit omwille van slechte weersomstandigheden Dirk Selis

22 februari 2020

21u57 0 Lommel Burgemeester Bob Nijs van Lommel heeft niet getwijfeld: “Omwille van de slechte weersvoorspellingen wordt de carnavalsstoet morgen afgelast en uitgesteld naar zaterdag 7 maart 2020.” Ook in Eisden wordt de stoet uitgesteld.

Het carnavalsgebeuren zal zich verplaatsen naar de binnenstad. “Morgen van 10u tot 12.30u zijn er boterhammenmet spek te verkrijgen en zal er een dj aanwezig zijn bij café Melchior. Dus allen welkom zodat we er toch een knotsgekke carnaval van kunnen maken”, zegt Alosya Vandenberk van Carnaval Lommel. Ook het jaarlijks bal in de Harmonie ging gewoon door.”

Paaszondag

Ook in Eisden, deelgemeente van Maasmechelen, wordt de stoet uitgesteld. “In samenspraak met de burgemeester, gemeentelijke diensten, brandweer, politie is de beslissing genomen om de stoet van zondag af te gelasten en te verplaatsen naar Paaszondag 12 april 2020", klonk het daar. “We zullen toch onze carnaval vieren in de café’s in Eisden-dorp vanaf 14.00u.”