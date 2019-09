Lommel breekt wereldrecord: parade van 1.326 Ford Mustangs Lien Vande Kerkhof

08 september 2019

09u57 2 Lommel Ford heeft zijn 55ste verjaardag gevierd met een verpletterend wereldrecord: 1.326 Mustangs passeerden de gerechtsdeurwaarder in een ontzaglijke stoet. De Ford Mustang-parade is daarmee meteen het grootste event dat ooit gewijd werd aan de Ford Mustang. Eigenaars van de befaamde voertuigen van over heel de wereld verzamelden afgelopen zaterdag op de Ford Lommel Proving Ground.

Gezamenlijke choreografie

1.326 wagens vormden een onafgebroken kolonne en reden met een afstand van minder dan 20 meter van elkaar en dat 1 kilometerlang. Daarmee wordt het vorige record van 960 voertuigen in Toluca, Mexico vlotjes overschreden. “Het aanhouden van dat ritme voor maar liefst 1.326 is geen gemakkelijke opdracht”, zegt pr-officier Julien Libioul. “Tien kilometer per uur rijden en een correcte afstand behouden vergt focus. Toegegeven: het was af en toe érg spannend.” Naast het breken van een wereldrecord voerden de 1.326 wagens ook een gezamenlijke choreografie uit. “Aanvankelijk dachten we dat we zeker twee à drie keer zouden moeten oefenen. Maar de eerste uitvoering verliep ogenblikkelijk rimpelloos. Een ander hoogtepunt was de een spectaculaire fly-over van de P51 Mustang, het gevechtsvliegtuig dat zijn naam leende aan de Ford Mustang gevolgd door de stuntvliegeniers van de Belgian Red Devils. Günther Neefs, die vorig jaar een muzikale ‘Roots 66’ tour maakte door de Verenigde Staten met de Ford Mustang, nam het muzikale intermezzo voor zijn rekening.”

Lee Lacocca

Opvallend: Lee Lacocca, de geestelijke vader van de Ford Mustang, overleed enkele weken voor de aanvang van het event op 94-jarige leeftijd. De zoon van Italiaanse immigranten staat in de VS te boek als nationale held en de vader van de Ford Mustang. Kort na de tweede wereldoorlog startte hij als ingenieur bij Ford en werkte zich daar helemaal op. Ondanks het feit dat het niet boterde met Henry Ford II, de kleinzoon van de stichter van Ford, werd de Ford Mustang onder zijn beleid een ongekend succes. Na een lange carrière werd hij met de woorden ‘I simply don’t like you’ aan de deur gezet waarna hij aan de slag ging als CEO van Chrysler en aan een nog groter succesverhaal begon. Hij werd tijdens de parade herdacht door de 3500 aanwezigen tijdens een emotionele minuut stilte.

1700 inschrijvingen

Hoewel het om een indrukwekkend record gaat werd de initieel beoogde recordpoging nog grootster geschat. In totaal schreven niet minder dan 1.700 Mustangs zich in om deel te nemen aan de wereldrecordpoging. Ondanks de aangekondigde regen konden de organisatoren rekenen op een uitstekende opkomst. Het deelnemersveld telde alle generaties van het iconische Ford-model, van 1964 tot 2019. De Mustang-eigenaars kwamen bovendien uit alle hoeken van Europa met 746 voertuigen uit België, 232 uit Duitsland, 136 uit Nederland, 75 uit het Verenigd Koninkrijk, 68 uit Frankrijk, 53 uit Luxemburg en enkele Zwitsers, Monegasken en zelfs Polen. Ze gingen allemaal naar huis met een certificaat als tastbare herinnering aan het breken van het wereldrecord.

