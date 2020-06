Loes Mispoulier verhuist naar Hasselt en verlaat Lommelse gemeenteraad: “Ik zal me smijten op het nationaal partijbureau” Birger Vandael

24 juni 2020

11u17 0 Lommel Loes Mispoulier (SAMEN sp.a) ruilt aankomende zomer Lommel voor provinciehoofdstad Hasselt. Ze neemt op die manier ook afscheid van de Lommelse Gemeenteraad. “ In het kader van mijn uitdagende job bij het ABVV moet ik dagelijks in Hasselt en Brussel zijn. In Hasselt wonen brengt mijn werk-privé balans wat meer in evenwicht”, legt ze uit.

Naar eigen zeggen vond Mispoulier in Hasselt de opportuniteit om een ondernemend project op te starten rond het verbinden van mensen, samenwerken en creëren. “Daar kijk ik naar uit en mag ik binnenkort meer over vertellen. Toch houd ik een dubbel gevoel over aan mijn verhuis, want ik ga Lommel missen. Na de zomer zal mijn opvolger bij SAMEN sp.a de fakkel van mij overnemen in de gemeenteraad. Ons team SAMEN sp.a Lommel staat ondertussen stevig met de voeten in de oppositie en gaat er voor. Ik ben trots op hen en zal hen achter de schermen volop blijven steunen”.

Nationaal partijbureau

Als lid van het nationaal partijbureau blijft Mispoulier wel politiek actief. “Ik ga me daar de komende tijd smijten en laat mijn stem zeker horen. Als eerste opvolger voor het Vlaams parlement volg ik dit beleidsniveau van dichtbij op.” Mispoulier was een tijd lang voorzitster van sp.a in Lommel. Ze staat verder ook bekend als gedreven vakbondsvrouw en verbeten afstandloopster.